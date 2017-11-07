Tuesday, November 7th, 2017 | Posted by

地方议会副议长成为警方通缉犯
巴厘警方抓获7名冰毒嫌疑人

巴厘地方议会副议长住家

巴厘地方议会副议长住家

 

【巴厘登巴刹讯】警方在巴厘岛地方议会副议长Komang Swastika 住家抓 捕7名冰毒嫌 疑人，6名冰毒嫌疑人承认，该冰毒来自地方议会副议长的夫人。巴厘警方目前正在寻找Komang Swastika的下落，并已把这位大印尼行动党（Gerindra）地方议员列为警察通缉犯。

我们在本月3日至4日成功抓到6名冰毒嫌犯人，共查获冰毒20.73克的证据，警方还收集 嫌疑人的现款3300万盾。”周一（6/11），登巴刹警察局 Hadi Purnomo上校在 警察办事处 如 斯说。

警方于周五（113日）晚上在地方议会副议长Komang Swastika住家附近抓到第一名冰毒嫌疑人GJ，警方在场找到冰毒0.14克，GJ19岁青年DS冰毒贩卖交易领取45万盾。

当时我们决定对DS进行搜查，我们也查获冰毒嫌疑人的交易是170万盾，一瓶酒精，一把风枪等其他冰毒嫌疑人的重要证据。”登巴刹警察局Hadi Purnomo上校这样表示。

原先警方在场搜查中，Swastika住家停放很多摩托车 ，但是情况相当安静 ，警方主动撞破一个房间，并发现在RHSM正在保存24配套的9.05克冰毒。

RHSM的房间找到病毒之前已由SM扔掉，他们承认，冰毒是由Komang Swastika的第三夫人Dewi Ratna 那里获得的，每个冰毒5克的价值是1100万盾。但是已经卖了价值800万的冰毒，并赚取300万盾。”登巴刹警察局Hadi Purnomo上校说。

警方陆陆续续撞破6名冰毒嫌疑人的房间，其中撞破NH的房间，并查获病毒0.13克。

此外，警方也抓捕另外冰毒嫌疑人AS，在场也查获有关冰毒的吸毒工具。

S曾被判1年有期徒刑，但是2010年出狱。Komang Swastika把冰毒卖给AS。擧adi Purnomo上校说。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=197610

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