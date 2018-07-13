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地方警察局局长遭撤职

西加省道房县因印中联合警务室牌匾引争议

【Jawa Pos 7月13日讯】正所谓树欲静而风不止，中国企业到印尼投资，除了对印尼经济发展带来实质性的益处，给当地居民创造不少就业机会，然而中资企业在进行投资的同时也带来技术方面的职员，这仅是为了符合工作岗位的需要，但是数据并不是很明确，因此成为舆论纷纷的议题，尤其是被有心人士拿来热炒并热议下，中国劳工问题成为攻击佐科威政府的政治工具。

2019年是总统选举的政治年，任何议论都成为各媒体炒作的焦点。有意投入2019年总统选举的政客或联盟政党，肯定不会错过捞取个人或团体政治资本的千载难逢良机攻击佐科威政府。

最近在西加省道房县（Ketapang）不知其中缘故，既然在当地警察局挂有“联合警务室”牌匾，而瞬间在社交媒体廣传，新闻曝光后引发公众的一片哗然并成为热烈讨论议题。

之前，道房县地方警队与来自中国苏州的警员在道房县一带的KIP道房工业园区，一同合影的照片也在社交媒体狂传而引发一些负面的批评。

国家警察总部不得不立即采取措施，并根据国家警察总长狄托卡纳维安昨日发布电报信件，把道房县警察局长苏利奥警察中校（AKBP Sunario）撤换，由Yury Nurhidayat警察中校接任。

国家警察总部也将对该事件进行深入的调查，因为两国警察之间的合作，平常都通过国家警察总部，而不是由地方警局决定。

中国驻印尼大使馆必须重视这件事，不能视而不见，听而不闻，而亟需采取必要的紧急处置措施，给印尼国内一些对中资企业表示不满的情绪降温，以免中资企业成为害群之马，破坏印中两国人民的友好关系。