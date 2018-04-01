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在民族纪念碑广场举行复活节弥撒圣礼

雅加达主教重申天主教徒不可能参加

【雅加达罗盘报新闻网4月1日讯】普世教会今年於4月1日主日庆祝复活节之际，雅加达天主教今年选择以“国家民族团结为主题”，并以“爱护印尼共和国统一”和“班渣西拉”建国五原则为生活理念和方针为副题，在雅加达乃至全国各堂区举行神圣及平安的庆祝复活节活动。

苏哈佑主教阐述耶稣为救赎世人的罪而愿被钉在十字架蒙难之后而第三天复活，复活节象征着光明与希望。因此，即使2018年是我国进入如火如荼的选举政治年，但是据苏哈佑主教，2018年复活节也象征我国多民族团结及社会和谐，前途光明也充满希望。

针对印度尼西亚伯特利教堂（GBI）周日（4月1日）在民族纪念碑广场摩纳斯(Monas)庆祝复活节活动，总主教苏哈约主教(Mgr Ignatius Suharyo Harjoatmojo）不愿给予评论，但强调天主教徒不会参与在教堂以外的任何庆祝复活节活动。天主教素来保持天主耶稣简单朴素的价值，不会在教堂以外举行任何庆祝复活节活动。苏哈佑主教如斯阐述天主教的价值观。

印度尼西亚基督教协会（PGI）公关部主任Jeirry Sumampow也曾呼吁不要在民族纪念碑广场举行庆祝复活节，但是强调PGI也不能禁止其他教会选择在民族纪念碑广场举行庆祝复活节活动。

众所周知，GBI教会（4月1日）从早上4.00至8.00在民族纪念碑广场摩纳斯举行隆重的庆祝复活节活动，雅京省长阿尼斯和雅京军区司令Joni Supriyanto少将也出席参加活动。但是主办单位强调以上活动没带有任何政治含义。