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在民心党中央领导理事会就职仪式上

总统称我国民主已朝向极端民粹主义

【本报雅加达讯】佐科威总统周三（23/2）上午在西爪茂物森杜尔国际会议中心出席民心党（Hanura）中央领导理事会就职仪式时表示，我国的民主已朝向极端民粹主义。

总统说，我国的政治民主已对极端主义开辟了发展的机会，比如自由主义，激进主义，原教旨主义，宗派主义，恐怖主义，以及其他教派主义，这些极端主义根本与我们的班渣西拉意识形态相违背。

这些极端主义者正如我们最近所看到的那样，把部族、宗教和种族主义政治化，这一点我们要提醒他们，我们要避开。

总统援引民心党总主席乌斯曼.沙夫达（Oesman Sapta）的声明说，如果散布仇恨，诽谤，虚假新闻，互相谩骂与互相亵渎等的事任其发展下去，我们的国家将四分五裂。

但总统表示，这件事也可成为反面教员，考验我们，如果我们能很好的通过，我们将更加成熟，不但不能削弱我们，反而使我们更加坚强。

但如果我们不能阻止这件事，我们的精力将耗尽，我们就会忘了我们的主要任务是为人民创造福祉。

为此，要阻止极端民粹主义的关键即是树立法制。执法人员必须明确，不可再犹豫不决，我们不要忘了，如果我们一直管着这件事，正如这4、5个月内所发生的那样，我们的能量将耗尽，我们将忘记我们的经济问题。

出席民心党中央领导理事会就职仪式者还有斗争民主党总主席同时也是我国第五任总统美佳娃蒂、政法安统筹部长维兰多、内阁秘书帕拉摩诺阿侬、司法与人权部亚索纳.劳利、从业党总主席斯迪亚.诺凡多、国民使命党总主席朱尔基夫里.哈善与西爪副省长德迪.米斯瓦尔。