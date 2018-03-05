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在佐科威-帕拉波沃或再次决一雌雄之际

SMRC称CakImin-AHY或成为2019年另一组黑马候选人

【雅加达Detik网】根据国内外多家民调机构所做的民调显示，2019年正副总统选举候仍然在重演2014年佐科威（Joko Widodo）和帕拉波沃（Prabowo Subianto）对决的局面。

然而，在佐科威和帕拉波沃几乎再次决一雌雄之际，人们开始假设，除了佐科威和帕拉波沃的对决，是否存在其他人选成为2019年总统选举的“黑马”候选人。

已在各个不同场合表示愿意成为其他总统候选人搭档的民族复兴党 （PKB）中央理事会总主席 慕海敏（Muhaimin Iskandar）和最近动作频频，还走遍全国的各地争取支持的我国第六任总统苏西洛（SBY）公子 阿古斯（Agus Harimurti Yudhoyono 简称AHY）特别吸引观察家的关注。

民调机构执行主任Djayadi Hanan表示，民族复兴党总主席慕海敏和苏西洛公子阿古斯可能将成为2019年总统和副总统选举候选人。

“也许慕海敏与阿古斯搭档参选2019年正副总统候选人的黑马组合人选。擠jayadi Hanan这样表示。

Djayadi Hanan认为，目前已宣布支持佐科威总统的联盟政党可能会出现政见不同而另找其他政党的合作，或加入其它政党成立新的联盟。因为即使PKB和国民使命党（PAN）是支持佐科威的政党，但是迄今PKB和PAN也为正式宣布在2019年总统选举中支持佐科威。意味着还存在变数，政治是一门可能性的艺术。

众所周知，虽然PKB和PAN是支持佐科威和卡拉的联盟政党，但是这个两个政党却迟迟不表态是否在2019年总统选举中继续支持佐科威，而慕海敏却出现在2019年总统选举候选人的总统竞选名单上。

此外，种种迹象显示，PAN可能加入反对党阵营，与大印尼行动党（Gerindra）建立联盟支持帕拉波沃。民众记忆犹新，在2014年总统和副总统选举中，代表PAN的哈达（Hatta Rahardja）是帕拉波沃的搭档。

“然而，根据普委会（KPU）参选总统门槛（presidential threshold，成立反对党联盟并不是易如反掌的是，联盟政党必须在国会拥有20%的席位或在全国得票获得25%，才能有资格推举正副总统候选人，因此争取副总统候选人，作为加入联盟的条件是最务实的谈判筹码，小政党别无太多的选择。擠jayadi Hanan这样说。

“从业党（Golkar）、斗争民主党（PDIP）、建设团结党 （PPP）、人民良心党 （Hanura）和国民民主党 （Nasdem）已宣布支持佐科威竞选为2019年总统候选人。因此其他中小政党如国民使命党、民族复兴党和民主党（Demokrat）将成为各政党争取或拉拢的对象，加入新联盟的阵营。擠jayadi Hanan如此说道。