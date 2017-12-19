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圣诞节和新年庆祝活动期间

总统指令军警和国家情报局加强保安措施

【雅加达merdeka新闻网12月18日讯】周一（18日），佐科威总统在雅京总统府召开局部内阁会议讨论2017年圣诞节和2018新年庆祝期间的保安工作。

总统在会议上指令军警和国家情报局（BIN）在圣诞节和新年庆祝活动期间，特别加强对公共场所，作宗教礼拜场所，机场，火车站直到巴士总站加强保安措施和监控工作。

“我特别要求军警联合保安部队和国家情报局提高警惕对可能在圣诞节和新年庆祝期间有不法分子对社会治安和秩序制造干扰事件”。总统在局部会议上如斯阐述。

政治法律安全统筹部长维兰多 (Wiranto)表示，在圣诞节和2018年新年期间，政府将全力以赴认真维护社区的安全。总统甚至下令执法机构采取果断措施打击那些可以制造是非扰乱圣诞节和新年庆祝仪式的不法分子。

维兰多说：“我们也希望社会大众也能够帮助建立和平的气氛，使民众能安详庆祝圣诞节和新年活动。”

当被问及是否政府也格外关切恐怖分子的威胁时，维兰多表示，对任何潜在的治安威胁，政府绝对不会掉以轻心。 恐怖主义的威胁往往是在一年一度的佳节庆典活动发生。 不过，警军量和保安部队已做好准备应对可能出现的突发暴力事件。