Posted by admin

圣诞节和新年两天前夕

交通部禁止大型货车进入高速公路

【雅加达kumparan新闻网12月10日讯】2017年圣诞节和2018年假期即将来临，为了防范一年一度的长假，我国交通部决定，圣诞节和2018新年前夕两天，即2017年12月22日至23日和12月29日至30日期间，禁止大型货运车进入高速公路。

为了不妨碍经济活动，今年货运车辆的运行限制只有4天。 此前，货车管制时间都平均为期7天。周日（12月10日），我国交通部长布迪 卡利亚苏玛迪 (Budi Karya Sumadi)在雅京如斯说。

此外，布迪部长解释，今年货车交通管制也不是全面性执行，而是选择性对某路线执行交通限制，如从雅京扎旺（Cawang）到芝甘北（Cikampek）的高速公路。 然后，再从芝甘北高速公路至东伯利伯史（ Brebes Timur）。

接着是前往西爪哇万隆地区的高速公路也将实施货车交通限制。雅加达前往万丹省孔雀港也将有货车限制。此外，中爪哇三宝垄 - 巴温（Bawen）高速公路亦有交通管制。布迪部长 希望这写货车交通路线的限制不会影响物流运输的正常运行。