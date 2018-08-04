Posted by admin

国际能源分析机构Mackenzie称

雪佛龙能源公司有可能迁出我国

【本报雅加达讯】国际能源分析机构Wood Mackenzie预测，雪佛龙(Chevron)将重新考虑继续在印尼的投资。Mackenzie称，罗甘油田(Blok Rokan)成为上述考虑的主要原因。

Wood Mackenzie分析师Johan Utama表示，没有罗甘油田，印尼雪佛龙太平洋公司(PT Chevron Pacific Indonesia)投资组合将专注于印尼深水开发(Indonesia Deepwater Development/IDD)项目。他说，“目前雪佛龙一直在努力使上述印尼深水开发项目取得进展。”

他亦称，国营石油公司北塔米纳(Pertamina)可能寻找合作伙伴来协助管理在罗甘油田的资本需求。在此事上，雪佛龙可被邀作为上述油田的合作伙伴。“然而，雪佛龙是否想要在北塔米纳下持股。”

回应上述预测，雪佛龙太平洋公司管理层确定,他们仍未有计划放手已与我国政府达成的合作协议。目前雪佛龙仍在与政府讨论有关印尼深水开发项目的问题。

雪佛龙太平洋公司企业传讯经理Danya Dewanti称，“我们承诺成为可靠的印尼政府的合作伙伴，且负责执行我们的工作计划以实现生产指标。”

如所周知，政府最终决定向北塔米纳公司提供100% 的罗甘油田参与权。藉着上述决定，则从2021年8月份开始，该国营企业油气公司将成为罗甘油田的操作者。