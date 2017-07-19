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国际经合组织调查数据显示

民众对佐科威政府信任度为全球最高

【印尼CNN新闻网7月19日电】根据经济合作与发展组织，简称为经合组织或OECD最近的一项调查报告资料显示，我国人民对佐科威（Joko Widodo）政府的信任度高达逾八成，为全球民众对政府信任度最高的水平。相比2007年民众对国家领导人的信任度仅达52％的水平，去年我国人民对政府的信任度增幅28％的创新记录。

我国民众对佐科威政府逾80%的信任度，为OECD成员国之间最高的水平，远远超越美国的30%，英国31%，德国55%，法国28%，以及非OECD成员国发展中国家，如印度73％，巴西26％和南非48％。

根据OECD 于7月13日公布的以主题为“2017年政府概览”并以各个国家政府经济指数和执政计划政绩的调查结果，其中一项调查资料显示，全球人民对政府具有高信任度的六个国家排行，其中是印尼，瑞士，印度，卢森堡，挪威和加拿大。OECD是引用美国著名盖洛普世界民意调查机构（Gallup World Poll/GWP）对全球各国政府公众对政府工作执政纲领的政绩及民众对执政者信任度所进行的一项调查。

秘书处设在法国巴黎的OECD （Organisation for Economic Cooperation and Development）成立于1961年，其前身是欧洲经济合作组织（OEEC），是在二战后美国与加拿大协助欧洲实施重建经济的马歇尔计划的基础上逐步发展起来的，目前共有29个成员国，其国民生产总值占全世界的三分之二。OECD的最初成员国是：奥地利、比利时、加拿大、丹麦、法国、德国、希腊、冰岛、爱尔兰、意大利、卢森堡、荷兰、挪威、葡萄牙、西班牙、瑞典、瑞士、土耳其、英国和美国。

OECD的职能主要是研究分析和预测世界经济的发展走向，协调成员国关系，促进成员国合作。OECD主要关心工业化国家的公共问题，也经常为成员国制定国内政策和确定在区域性、国际性组织中的立场提供帮助。OECD每年以英文和法文出版约有500部书，其中许多还译为其它文字，此外还提供记录在软盘以及多媒体上的资料。

财政部长丝莉慕利亚妮（Sri Mulyani ）希望，民众对政府的高度信任有助于鼓励民众参与政府实行的税收政策，提升国家财政收入和促进国家可持续经济发展的政策。