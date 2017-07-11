Posted by admin

国防部长里亚库杜称

极端组织透过社交网站每天招募500名追随者

【新加坡点滴新闻网7月10日讯】印尼国防部长里亚米扎尔德·里亚库杜（Ryamizard Ryacudu）分析说，极端组织透过社交网站每天招募500 名追随者。

“极端组织透过社交网站每天会吸引500 名追随者。” 里亚米扎周一（7月10日）在新加坡贾拉特南国际研究学院为研究生授课时如是说道。

里亚米扎从美国中央情报局（CIA）引用2016年年尾的数据报道。根据数据在世界上大约有3万1500成员和1万1000伊斯兰国极端组织（ISIS）追随者。里亚米扎继续说，按照美国中央情报局，大约有1千名ISIS追随者在东南亚参与袭击行动。

“我估计ISIS在东盟追随者已超过1000名。想象一下，印尼是世界上最大穆斯林国家，大约有2亿5000万人口的2亿是穆斯林。如果百分之一被伊斯兰极端组织招募，不是等于200万人的可怕数字吗。” 里亚米扎说。

里亚米扎还提到，他自去年预测到ISIS学说从中东进入东南亚。里亚米扎已经猜到了，ISIS将针对菲律宾南部。“一年半前，当我对付海盗时，南方海盗们喜欢参加ISIS。如最近在菲律宾南部的马拉维（Marawi）的恐怖袭击事件都对亚洲特别是东南亚，因此东南亚国家均必须时时刻刻提高警惕。” 里亚米扎说。

这位前我国陆军参谋长里亚库杜说，ISIS突破亚洲和欧洲国家的安全系统能够证明他们的实力，如在英国曼彻斯特和印度尼西亚的炸弹袭击以及埃及最近发生汽车炸弹或自杀式炸弹袭击。

除了学生，新加坡法律和内政部长Shanmugan和恐怖主义专家Rouhan Gunaratna教授也参与这个讲座。