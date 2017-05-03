Wednesday, May 3rd, 2017 | Posted by

国防部长:国产军舰出售菲律宾

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周二（5月2日）在泗水丹戎霹雳商务部军舰东侧码头为印尼PT PAL出售国产第二艘军舰下水仪式。

 

【泗水安达拉新闻网5月2日讯】国防部长里亚米扎尔德里亚库杜（Ryamizard Ryacudu）

承认，一些国家对我国泗水印尼PAL有限公司制造的军舰感兴趣。因为它证明能够以专业方式完成建造船舶。

“我国出售军舰到菲律宾。然而，我国也出售武器到中东阿拉伯国家。” 里亚米扎尔德周二（5月2日）在泗水丹戎霹雳商务部军舰东侧码头为印尼PT PAL出售国产第二艘军舰下水仪式给菲律宾马尼拉后如是说道。

这是第二军舰下水仪式，里亚米扎尔德承认，我们国家应该感到自豪，因为印尼PT PAL有能力输出第二艘这种类型的军舰，它证明了印尼人民能够完成及时提交军舰。

展望未来，里亚米扎尔德希望两国关系继续得到改善，并在建立海军合作表示赞赏菲律宾政府的信任。

印尼PT PAL总经理布迪曼萨利赫（Budiman Saleh）表示，他自从在国际招标得到菲律宾订单，建设完成值1兆盾的第二艘军舰。布迪曼说，印尼PT PAL制造军舰精益求精，价格也比其他国家便宜，而最重要的是军舰建设能够准时完成。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=181619

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