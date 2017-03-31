Friday, March 31st, 2017 | Posted by

国营造船公司总经理和俩名高层收贿
已被肃贪会列为犯罪嫌疑人

总部设在泗水的印尼国营造船公司（PT PAL）

总部设在泗水的印尼国营造船公司（PT PAL）

 

【雅加达罗盘报新闻网331日讯】经过1X24小时的深入调查，肃贪会（KPK）已将总部设在泗水的印尼国营造船公司（PT PAL）总经理M Fir-mansyah Arifin和俩名经理，即公司财务和科技经理Saiful Anwar和财政部经理Arief Cahyana，列为犯罪嫌疑人。

此外，肃贪会也将姓名缩写为HN的另一名中间人列为犯罪嫌疑人。

周五（331日），肃贪会副主席 巴沙丽娅.班查伊丹（Basaria Pandjaitan）在雅京南区肃贪会总部向传媒如斯阐述。

此前，肃贪会发言人菲博里（Febri Di-ansyah）说，周四（30日）晚上，肃贪会在一个就地缉犯行动中，拘留17名国营造船公司高层，并没收现今约25000美元，质疑是业务中间商提供的佣金。之后，他们立即被带到在肃贪会大厦接受调查。他们均被指控在出售国营造船公司制造各类型“战略运输舰”(Strategic Seal-ift Vessel 简称SSV)给菲律宾国防部的交易中，接受业务中间商提供的佣金。

肃贪会主席 阿古斯·拉哈尔佐周五（331日）在雅京发挥公务员效能与官僚改革部（PAN RB）大厦如是说道。

2016年，PT PAL公司已制造各类型战略运输舰给菲律宾国防，这是第二阶段的订购，按照订购合同，三月份将正式移交给菲律宾国防部。第一次菲律宾国防订购，名为BRP Tarlac 601 的战略运输舰，已经于20165月份交货给菲律宾政府。总订购合同为6800万美元。据悉，中间商获得4.7% 的雇佣金，还有报道称，从以上4.7% 的雇佣金，业务中间商将拨约1.2% 佣金给印尼国营造船公司高层主管。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=179162

Posted by on Mar 31 2017. Filed under 印尼新闻. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added