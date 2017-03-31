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国营造船公司总经理和俩名高层收贿

已被肃贪会列为犯罪嫌疑人

【雅加达罗盘报新闻网3月31日讯】经过1X24小时的深入调查，肃贪会（KPK）已将总部设在泗水的印尼国营造船公司（PT PAL）总经理M Fir-mansyah Arifin和俩名经理，即公司财务和科技经理Saiful Anwar和财政部经理Arief Cahyana，列为犯罪嫌疑人。

此外，肃贪会也将姓名缩写为HN的另一名中间人列为犯罪嫌疑人。

周五（3月31日），肃贪会副主席 巴沙丽娅.班查伊丹（Basaria Pandjaitan）在雅京南区肃贪会总部向传媒如斯阐述。

此前，肃贪会发言人菲博里（Febri Di-ansyah）说，周四（30日）晚上，肃贪会在一个就地缉犯行动中，拘留17名国营造船公司高层，并没收现今约2万5000美元，质疑是业务中间商提供的佣金。之后，他们立即被带到在肃贪会大厦接受调查。他们均被指控在出售国营造船公司制造各类型“战略运输舰”(Strategic Seal-ift Vessel 简称SSV)给菲律宾国防部的交易中，接受业务中间商提供的佣金。

肃贪会主席 阿古斯·拉哈尔佐周五（3月31日）在雅京发挥公务员效能与官僚改革部（PAN RB）大厦如是说道。

自2016年，PT PAL公司已制造各类型战略运输舰给菲律宾国防，这是第二阶段的订购，按照订购合同，三月份将正式移交给菲律宾国防部。第一次菲律宾国防订购，名为BRP Tarlac 601 的战略运输舰，已经于2016年5月份交货给菲律宾政府。总订购合同为6800万美元。据悉，中间商获得4.7% 的雇佣金，还有报道称，从以上4.7% 的雇佣金，业务中间商将拨约1.2% 佣金给印尼国营造船公司高层主管。