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国油公司全面实施苏北单一汽油价格

【Liputan6新闻网】为了实施全国单一补贴汽油价格，北塔米纳国油公司（PT Pertamina）已在北苏门答腊尼亚斯县(Pulau Nias)和门达威族县(Mentawai)建设四座北塔米纳公共加油站（SPBU），目前已经开始营运。

周一（12月4日），北塔米纳国油公司区域燃油零售经理Agus Taufik Harahap表示，日前Kompak公加油站的新地点是在西尼亚斯县Lahomi地区Onolimbu村和门达威族岛Sipora Utara地区，希望当地民众也能分享到国家补贴燃油的单一价格。

不过北塔米纳公司将自在Sitoli山的燃油接收站（TBBM）供应西尼亚斯县Lahomi民众油轮需求，并大概距离达58公里。此外，另外新地点的公加油站以燃油接收站的方法供应民众，距离达145公里，不过北塔米纳公司送回的方法以油轮和船供应民众。

“有了两个新地点，我们已在四个加油站实施单一补贴标准汽油的价格。擜gus Taufik Harahap说。

之前，北塔米纳公司与相关部门在两个公加油站实施单一补贴汽油价格，即南尼亚斯县Pulau-Pulau Batu区Telo村和门达威岛县Siberut Selatan区Saibi Samuk村。实施以上单一汽油价格是北塔米纳公司的承认和贡献，尤其是维持国家的能源。

“其实有以上遍地的地方有利于促进我国的经济状况。擜gus Taufik Harahap这样表示。

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5/12/2017 印尼商报