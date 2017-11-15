Wednesday, November 15th, 2017 | Posted by

国民民主党第四届全国工作会议
苏里亚巴罗将直接宣布佐科威为2019年总统候选人

国民民主党中央理事会总主席苏里亚巴罗(Surya Paloh)主持国民民主党（Nasdem）第4届全国工作会议(Rakernas).

国民民主党中央理事会总主席苏里亚巴罗(Surya Paloh)主持国民民主党（Nasdem）第4届全国工作会议(Rakernas).

 

【雅加达点滴新闻网1114日讯】周三（1115日）国民民主党（NasDem）在雅加达玛腰兰国际展览中心（JIExpo Kemayoran）举行第四届全国工作会议（Rakernas）。

国民民主党中央理事会总主席苏里亚巴罗(Surya Paloh)出席并主持全国工作会议。苏里亚巴罗还向媒体表示将在会议上直接宣布支持和推举佐科威为2019年总统选举候选人。

2014年普选中，国民民主党获得全国6.72% 选票，在国会拥有35个席位。斗争民主党（PDIP）获得18.95% 选票，在国会占有109个席位。而大印尼行动党（Gerindra）获得11.81% 73个国会的席位。也就是说，没有一个政党能达到参选总统门槛 (presidentialhreshold) 必须维持有国会席位的20%规定。.

今天我们将举行第四届全国工作会议与此同时我们也将直接宣布佐科威为2019年总统候选人。” 周二（114日），国民民主党总主席苏里亚巴罗在雅加达玛腰兰国际展览中心如是说道。

苏里亚说，国民民主党第四届全国工作会议将是他参政以来最大的全国工作会议。 苏里亚表示，被邀请的国民民主党管理员包括分区级行政人员达到了15000多人。

苏里亚说，他希望这次的第四届全国工作会议能够顺利进行和取得圆满成功。他也很感激帮助这次全国工作会议成功的各方。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=198245

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