Monday, March 20th, 2017 | Posted by

国民民主党正式推举利德宛·卡米尔为2018年西爪哇省长候选人
西爪哇现任副省长德迪 坦然自若 不慌不忙

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西爪哇副省长德迪（Deddy Mizwar）

 

【万隆安达拉通讯社3月19日讯】国民民主党（Nasdem）周日（3月19日）正式宣布支持万隆市长利德宛·卡米尔(Ridwan Kamil)参选2018年西爪哇省地方首长选举，并在万隆市举行隆重仪式，Nasdem中央理事会总主席苏里亚·巴罗(Surya Paloh)也出席这场造势活动。然而，针对来势汹汹的利德宛·卡米尔和支持他的政党，有意加入竞选的西爪哇省长副省长德迪（Deddy Mizwar）仅表示将以坦然自若态度应付任何一位潜在的竞争对手。

“迄今，仅有国民民主党正式宣布支持利德宛市长，其他政党尚处于观望的态度，还没有正式表态支持哪一位候选人竞选西爪哇地方首长选举，因此不应该过度反应，正常工作就是了”。德迪副省长，周日（19日）在万隆Sate大厦这样说道。

利德宛市长获得某政党提名，实际上也是很正常的事情，没有必要给予过度解读。德迪副省长也不会步利德宛的后尘，匆匆忙忙寻求其他政党的支持，竞选2018年西爪哇省地方首长选举。

但是，德迪副省长坦诚已有其他政党建立良好沟通渠道，并保持紧密的联系，讨论2018年西爪哇省地方首长选举事宜，但是否将获得他们的支持，完全取决于政党的决定。

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