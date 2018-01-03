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国民民主党正式宣布

支持科菲法-埃米尔为东爪哇省长副省长

【独立报新闻网1月02日讯】国民民主党（NasDem）正式宣布支持 科菲法 因达尔帕拉万萨（Khofifah Indar Parawansa）和埃米尔（Emil Dardak）为2018年东爪哇选举省长副省长。

“根据国民民主党中央理事会第174 / XII / 2017决定批准科菲法 因达尔帕拉万萨和埃米尔）为2018年东爪哇选举省长副省长。”国民民主党秘书长约翰尼（Johnny G Plate）周二（1月2日）在雅京中区门腾国民民主党中央理事会（DPP NasDem）宣读时如是说道。

约翰尼继续说，这种支持是一个漫长的过程，已经由国民民主党中央理事会总主席 苏利亚 巴罗（Surya Paloh）审查后，确定科菲法为2018年东爪哇省长的最佳选择。

同样的场合，科菲法也很感谢 苏利亚 巴罗对该党的信任。 科菲法说，苏利亚 巴罗所提供的支持离不开因为经常与苏里亚 巴罗讨论观点。

“这个支持实际上是一个漫长过程结果，当然邀请我讨论东爪哇的肯定是国民民主党总主席苏利亚 巴罗。苏利亚 巴罗讨论了如何在东爪哇和188个地区运行的政治进程。”科菲法如是说道。

这位社会部长的科菲法说，她将竞相建设一个优越的东爪哇省，并笼罩着宗教的价值观。

同时，埃米尔也感谢国民民主党所提供的支持。这位 Trenggalek县长的埃米尔说，他也将使东爪哇作为经济中心来应对印度尼西亚的挑战。

他总结说：“我们当然相信这是开创东爪哇历史的起点，所有的性别都将能够竞争和共同推动经济平等。”

出席国民民主党宣布的有 伊斯兰领导人Salahuddin Wahid或俗称Gus Sholah、 Asep Syaifuddin Chalim和Husnul Khuluq。