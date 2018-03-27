Tuesday, March 27th, 2018 | Posted by

国民民主党总主席称
印度尼西亚需要有魅力的领导者

国民民主党（NasDem）总主席 苏里亚巴罗（中）。

国民民主党（NasDem）总主席 苏里亚巴罗（中）。

 

 

【根达里SERUJI.新闻网326日讯】国民民主党（NasDem）总主席 苏里亚巴罗（Surya Paloh）表示，印度尼西亚需要一个具有超凡能力的魅力领袖。

一般来说，印度尼西亚社会由原始和唯物主义文化所承载，成为加速国家发展的障碍之一。 因此，这个国家需要一个具有魅力的领导者。“苏里亚巴罗周一（326日）在东南苏拉威西省根达里如是说道。

苏里亚巴罗在东南苏拉威西省的社区领袖、宗教领袖和教育界人士的恳亲论坛上表示，没有理由认为印度尼西亚不是世界上的强大国家，因为印尼拥有得天独厚的天然资源。

世界上任何国家没有像印尼一样有着丰富的自然财富、广阔的海洋、肥沃的土壤，多元化民族。” 苏里亚说。

然后，为什么到现在还没有成为一个强大的国家，苏里亚巴罗用一种问话的口气说。

国家的同胞们不再需要互相指责、互相责备和责备政府。但是我们要坚持每个人的责任，以实现国家创始人的理想。” 苏里亚巴罗说。

据他介绍，应该意识到国家所有组成部分的现象是社会生活的氛围，这种社会生活的氛围突出了个人主义意识，使每个人都变得自私自利。

这种现象是一个严重的警告，因为个人主义文化导致物质主义，资本主义和最终导向无神论。” 苏里亚巴罗说。

苏里亚巴罗阐明，国家的创始人曾预测，在民主的背景下，国家的同胞在某些时候会相互面对，唯一具有约束力的容器就是班渣西拉的意识形态。

 

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=210376

Posted by on Mar 27 2018. Filed under 印尼新闻. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added