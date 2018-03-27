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国民民主党总主席称

印度尼西亚需要有魅力的领导者

【根达里SERUJI.新闻网3月26日讯】国民民主党（NasDem）总主席 苏里亚巴罗（Surya Paloh）表示，印度尼西亚需要一个具有超凡能力的魅力领袖。

“一般来说，印度尼西亚社会由原始和唯物主义文化所承载，成为加速国家发展的障碍之一。 因此，这个国家需要一个具有魅力的领导者。“苏里亚巴罗周一（3月26日）在东南苏拉威西省根达里如是说道。

苏里亚巴罗在东南苏拉威西省的社区领袖、宗教领袖和教育界人士的恳亲论坛上表示，没有理由认为印度尼西亚不是世界上的强大国家，因为印尼拥有得天独厚的天然资源。

“世界上任何国家没有像印尼一样有着丰富的自然财富、广阔的海洋、肥沃的土壤，多元化民族。” 苏里亚说。

然后，为什么到现在还没有成为一个强大的国家，苏里亚巴罗用一种问话的口气说。

“国家的同胞们不再需要互相指责、互相责备和责备政府。但是我们要坚持每个人的责任，以实现国家创始人的理想。” 苏里亚巴罗说。

据他介绍，应该意识到国家所有组成部分的现象是社会生活的氛围，这种社会生活的氛围突出了个人主义意识，使每个人都变得自私自利。

“这种现象是一个严重的警告，因为个人主义文化导致物质主义，资本主义和最终导向无神论。” 苏里亚巴罗说。

苏里亚巴罗阐明，国家的创始人曾预测，在民主的背景下，国家的同胞在某些时候会相互面对，唯一具有约束力的容器就是班渣西拉的意识形态。