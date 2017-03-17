Posted by admin

国民民主党宣布支持

利德宛卡米尔竞选2018西爪哇省长

【雅加达点滴新闻网16日讯】西爪哇省将进入2018年省长和副省长选举。国民民主党（Nasdem）将宣布支持万隆市长利德宛·卡米尔(Ridwan Kamil)竞选2018年西爪哇省长候选人。

国民民主党地方理事会主席Jabar Saan Mustopa表示，我们将于明日（3月19日）在万隆Tegalega广场正式宣布支持利德宛竞选西爪哇首长，并计划邀请的国民民主党中央理事会总主席苏里亚·巴罗（Surya Paloh）出席大会。

“国民民主党本周日将宣布支持利德宛卡米尔竞选西爪哇省长，但是我们还没有决定副省长人选。” Saan Mustopa这样表示。

Saan Mustopa补充说，毫无犹豫，利德宛·卡米尔在领导万隆市所取得的卓越成绩，在人民心目中他也拥有良好的好领导人印象。因此国民民主党深信利德宛·卡米尔也将有能力带领西爪哇省迈向更美好的愿景，发展西爪哇的人文经济。

2018年我国将有170个选取举行地方首长选举，其中有17个省将举行省长副省长选举，包括西爪哇省、东爪哇省和中爪哇省。

有迹象显示，斗争民主党（PDIP）和国民使命党（PAN）也不排除支持利德宛争夺西爪哇省长宝座的可能性。

据报道，有意竞选2018年西爪哇地方首长选举几位潜在候选人，除了万隆市长利德宛，西爪哇副省长德迪（Deddy Mizwar）和德德优素福（Dede Yusuf）。

但是根据国内几家调查机构针对2018年西爪哇地方首长选举几位候选人所做的一些民调显示，利德宛·卡米尔的支持度仍然领先其他候选人。