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国民民主党在万隆举行隆重仪式

正式支持利德宛卡米尔为2018年西爪哇省长候选人

【雅加达独立报新闻网3月19日讯】西爪哇将进入2018年省长和副省长选举。国民民主党（Nasdem）在万隆Tegalega广场正式宣布支持万隆市长利德宛卡米尔（Ridwan Kamil）为2018年西爪哇省长候选人， 并隆重举行造势活动。国民民主党中央理事会总主席苏里亚·巴罗(Surya Paloh）也出席该活动。

“今天我们正式宣布万隆市长利德宛卡米尔为2018年西爪哇地方省长选举候选人。”苏里亚巴罗周日（19/3）出席该活动时如是说道。

巴罗阐明，国民民主党一如既往地支持利德宛卡米尔为西爪哇省长候选人，因为利德宛卡米尔在领导万隆市取得卓越的成绩有口皆碑，在人民心目中他也拥有良好的形象。因此国民民主党深信利德宛卡米尔也将有能力带领西爪哇迈向更美好的愿景和展望，殚精竭力发展西爪哇的人文经济。

为此，巴罗请求国民民主党全体党干全面支持利德宛卡米尔为2018年西爪哇省长候选人。据报道，有意竞选2018年西爪哇地方首长选举几位潜在候选人，除了万隆市长利德宛，西爪哇副省长德迪（Deddy Mizwar）和德德优素福（Dede Yusuf）也将参加竞选西爪哇首长选举。

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