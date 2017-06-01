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国民使命党Amien Rais dan Sutrisno Bachir

被曝分享到卫生部购买医疗设备的贪污款

【雅加达RMOL新闻网讯】当官者和政客能抵挡得住金钱的诱惑少之又少，大多都是爱财如命甚至唯利是图，因此滥用手中的权限，利益熏心，见利忘义进行贪污腐败的不法行为。

国民使命党（PAN）顾问委员会主席阿敏赖斯（Amien Rais）和 PAN原中央理事会主席 苏特里斯诺·巴黑尔（Soetrisno Bachir）在2005年与被告原卫生部长西蒂·法蒂拉·苏帕莉 (Siti Fadilah Supari) 均分享到卫生部购买医疗设备的贪污款。

肃贪会（KPK）检察官称，阿敏赖斯从被告西蒂·法蒂拉·苏帕莉收到5亿盾资金。据悉，在2007年期间被告西蒂·法蒂拉·苏帕莉共汇5次资金给这位原国家使命党中央理事会主席阿敏赖斯的账户。

“被告西蒂滥用职权，利用部长职位的方便捞取个人利益。”肃贪会检查官阿里（Ali Fikri）周三（5月31日）在雅京贪腐法院宣读西蒂告状书时如是说。

“西蒂发布推荐书并要求属下Mulya Hasjmy通过PT Indofarma公司提供医疗设备产品和服务，导致PT Indofarma、苏特里斯诺·巴黑尔和阿敏赖斯均分享到卫生部购买医疗设备的贪污款。”阿里补充说。

在法院庭审中，西蒂被判处6年有期徒刑和5亿盾或6个月易科罚金。检察官认为这是2005年至2007年采购医疗设备的正式证据。

资金转入阿敏赖斯的帐户是在2007年1月15日，4月13日，5月1日，5月21日和8月13日。一共5次每次1亿盾转账。西蒂否认该流动资金转入阿敏赖斯的账户。