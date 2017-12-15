Friday, December 15th, 2017 | Posted by

国民使命党支持苏迪尔曼赛义德
为2018年中爪哇地方首长选举候选人

苏迪尔曼赛义德(Sudirman Said）

苏迪尔曼赛义德(Sudirman Said）

【雅加达CNN印度尼西亚1214日讯】国民使命党（PAN）与大印尼行动党（Gerindra）联合支持 苏迪尔曼赛义德(Sudirman Said）为2018年中爪哇地方首长选举候选人。

国民使命党将支持苏迪曼赛义德为2018年中爪哇地方首长选举候选人。”国民使命党中央理事会（DPP PAN）主席延德利（Yandri Susanto）周四（1214日）在雅京国会大厦如是说道。

国民使命党将于1216日在中爪哇Grobogan 举行的区域工作会议（Rakerwil）上宣布支持苏迪尔曼赛义德。

国民使命党总主席将在爪哇中部与其干部同时出席支持苏迪尔曼赛义德为2018年中爪哇地方首长选举候选人。”延德利如是说。

据延德利说，至6个月前国民使命党中央理事会总主席祖尔基弗利哈桑（Zulkifli Hasan）在6个月前已经与这位来自Brebes 县的苏迪尔曼赛义德讨论。国民使命党还向苏迪曼表达必须与中爪哇人民进行友谊合作。

较早时，大印尼行动党总主席帕拉波沃苏比安多（Prabowo Subianto）在2018年中爪哇省省长选举中提交了公正福利党（PKS）和国民使命党的联盟。

帕拉波沃也表明正式支持这位前能源与矿物资源部长苏迪曼为中爪哇省长候选人。帕拉波沃继续说，“国民使命党和公正福利党的朋友们有着非常密切的沟通”。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=200956

Posted by on Dec 15 2017. Filed under 印尼新闻. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added