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国民使命党支持苏迪尔曼赛义德

为2018年中爪哇地方首长选举候选人

【雅加达CNN印度尼西亚12月14日讯】国民使命党（PAN）与大印尼行动党（Gerindra）联合支持 苏迪尔曼赛义德(Sudirman Said）为2018年中爪哇地方首长选举候选人。

“国民使命党将支持苏迪曼赛义德为2018年中爪哇地方首长选举候选人。”国民使命党中央理事会（DPP PAN）主席延德利（Yandri Susanto）周四（12月14日）在雅京国会大厦如是说道。

国民使命党将于12月16日在中爪哇Grobogan 举行的区域工作会议（Rakerwil）上宣布支持苏迪尔曼赛义德。

“国民使命党总主席将在爪哇中部与其干部同时出席支持苏迪尔曼赛义德为2018年中爪哇地方首长选举候选人。”延德利如是说。

据延德利说，至6个月前国民使命党中央理事会总主席祖尔基弗利哈桑（Zulkifli Hasan）在6个月前已经与这位来自Brebes 县的苏迪尔曼赛义德讨论。国民使命党还向苏迪曼表达必须与中爪哇人民进行友谊合作。

较早时，大印尼行动党总主席帕拉波沃苏比安多（Prabowo Subianto）在2018年中爪哇省省长选举中提交了公正福利党（PKS）和国民使命党的联盟。

帕拉波沃也表明正式支持这位前能源与矿物资源部长苏迪曼为中爪哇省长候选人。帕拉波沃继续说，“国民使命党和公正福利党的朋友们有着非常密切的沟通”。