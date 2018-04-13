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国民使命党坚持推举祖尔基弗利

为2019年总统选举候选人

【雅加达罗盘报新闻网4月12日讯】国民使命党中央理事会（DPP PAN）仍然坚持推举该党总主席 祖尔基弗利哈桑（Zulkifli Hasan）为2019年总统选举候选人。

“直到现在我们仍然坚持一贯的立场，我们一直想提出最好的干部 ，今天我们推举PAN总主席祖尔基弗利哈桑为2019年总统选举候选人。擯AN秘书长艾迪（Eddy Soeparno）周四（4月12日）在其办公室如是说道。

PAN意识到需要另一个政党支持这位国会议长祖尔基弗利参选总统候选人。因此，其他政党和各方的游说队伍仍在继续进行。

“我们也知道今天的政治现实，PAN在国会仅拥有7.59％的席位，所以我们必须在联合中收集另一方，我们这样做是为了组建一个全国联盟。” 艾迪说。

根据2017年国民使命党在西爪哇万隆举行的全国代表工作会议的结果将推举祖尔基弗利为总统选举候选人。“这是2017年议程。如果有变化我们将通过在2018年工作会议上更改。希望在5月中旬斋戒月前夕都能决定。”艾迪解释说。

众所周知，虽然已靠拢支持现任政府的政党，PAN迄今尚未宣布支持哪一组总统候选人。