Posted by admin

国家警察88反恐特遣队在中爪哇省

抓获3名恐怖分子嫌疑人

【Kumparan新闻网】国家警察88反恐特遣队（Densus 88）于昨日早上在中爪哇Temanggung市抓获恐怖分子嫌疑人。

“3名恐怖分子嫌疑人已被疑抓获。”警察公共关系情报部主任穆罕默德伊克巴尔（Muhammad Iqbal）准将在雅京南区Kebayoran Baru路如是说。

不过这三名恐怖分子嫌疑人已被带到警察局接受侦查阶段，不过已抓获的三名恐怖分子嫌疑人不一定进入恐怖分子。

“不过三名恐怖分子不一定进入恐怖分子，我们正在侦查阶段。”警察公共关系情报部主任穆罕默德这样表示。

据报道，国家警察88反恐特遣队于昨日早上8时30分逮捕三名恐怖分子嫌疑人，之前，警方已告诉一家店屋卖主将逮捕三名恐怖分子嫌疑人。

“三名恐怖分子嫌疑人被逮捕有1位列为警方的通缉犯（DPO)。Bengkal村秘书长 Gunadi这样说道。

Gunadi表示，三名恐怖分子嫌疑人被疑在中爪哇在中爪哇Temanggung市住三个月，并在那进行卖交易。