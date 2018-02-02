Friday, February 2nd, 2018 | Posted by

国家警察88反恐特遣队在中爪哇省
抓获3名恐怖分子嫌疑人

周四(2月1日)，中爪哇巴尤马史（Banyumas）地方警察局准备对被88反恐特遣队抓获的恐怖分子嫌疑人Sidik (33岁)住宅进行搜索行动。

周四(2月1日)，中爪哇巴尤马史（Banyumas）地方警察局准备对被88反恐特遣队抓获的恐怖分子嫌疑人Sidik (33岁)住宅进行搜索行动。

 

Kumparan新闻网】国家警察88反恐特遣队（Densus 88）于昨日早上在中爪哇Temanggung市抓获恐怖分子嫌疑人。

3名恐怖分子嫌疑人已被疑抓获。”警察公共关系情报部主任穆罕默德伊克巴尔（Muhammad Iqbal）准将在雅京南区Kebayoran Baru路如是说。

不过这三名恐怖分子嫌疑人已被带到警察局接受侦查阶段，不过已抓获的三名恐怖分子嫌疑人不一定进入恐怖分子。

不过三名恐怖分子不一定进入恐怖分子，我们正在侦查阶段。”警察公共关系情报部主任穆罕默德这样表示。

据报道，国家警察88反恐特遣队于昨日早上830分逮捕三名恐怖分子嫌疑人，之前，警方已告诉一家店屋卖主将逮捕三名恐怖分子嫌疑人。

三名恐怖分子嫌疑人被逮捕有1位列为警方的通缉犯（DPO)Bengkal村秘书长 Gunadi这样说道。

Gunadi表示，三名恐怖分子嫌疑人被疑在中爪哇在中爪哇Temanggung市住三个月，并在那进行卖交易。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=205353

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