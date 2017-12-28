Thursday, December 28th, 2017 | Posted by

国家警察肃毒机构称
2017年有79名毒犯被枪毙

肃毒机构主任布迪瓦瑟索（Budi Waseso)中将

肃毒机构主任布迪瓦瑟索（Budi Waseso)中将

【雅加达安达拉网】国家警察肃毒机构（BNN）记录，2017年有79名毒犯被警方枪毙，因为79毒犯大部分被逮捕时计划攻击警方.

周三（1227日），肃毒机构主任布迪瓦瑟索（Budi Waseso)中将在记者会上表示，我们自从20171月至12月办理46.537毒品案件及发现27个可疑洗黑钱刑事犯罪（TPPU）的毒品交易。

办理以上的毒品案件中，国家警察肃毒机构逮捕58.365名毒犯和34名可疑洗黑钱刑事犯罪嫌犯。

这是我们认真打击我国毒犯的证据，乃至毒犯在场被逮捕时，而有计划攻击警方，毒犯将被枪毙，其实毒犯被枪毙并不是让毒犯害怕，但这是我们的法律对毒犯的行动采取正确措施打击。”布迪瓦瑟索中将如是说。

根据警方、国家警察肃毒机构和海关报告，今年我们查获4.7Shabuhabu毒药、627.8公斤摇头丸（ekstasi）和百万颗摇头丸（ekstasi）。此外，国家警察肃毒机构已没收所可疑洗黑钱刑事犯罪的毒品犯罪案的证据，其中是私家车、住地、现金等其他有关犯罪的证据。

布迪瓦瑟索中将补充说，我们没收以上的毒犯资产有利于我们在打击毒犯的工作的支持。

据报道，国家警察肃毒机构已修复1.523名毒犯，并给予7.829毒犯的修复者给予良好的服务。

 

 

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=201998

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