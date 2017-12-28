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国家警察肃毒机构称

在2017年康复了1523名麻醉毒品滥用者

【雅加达安塔拉新闻网12月27日讯】国家警察肃毒局（BNN）在2017年康复了1千523名麻醉毒品滥用者。

“国家警察肃毒局康复了7千829名麻醉毒品滥用者，戒毒是挽救用户免受毒品束缚的努力之一。”国家警察肃毒局局长 布迪 瓦瑟索（Budi Waseso）警察中将周三（12月27日）在雅京东区BNN 办公室举行新闻发布会上如是说道。

瓦瑟索说，那些已经过了初期康复的滥用者，还要继续到康复医疗所（Rumah Damping）进行康复计划，设计几个旨在康复前麻醉毒品滥用者方案，以免往后再复发。

“康复医疗所建立目的是为了康复以前的麻醉毒品滥用者达到完全禁欲的目的，并减少前吸毒者经常遇到的复发率。” 瓦瑟索说。

据瓦瑟索介绍，以前的吸毒者都有能力提高生活质量，为他们重新获得生产开辟新的机会，使他们更加有独立性和准备返回家园和社区。

2017年，BNN指出，在康复医疗所就有多达1178名前吸毒者参加了该方案。

“除了为吸毒者提供康复服务外，BNN还在茂物发展丽都（LIDO）康复中心，作为戒毒者康复评估，服务中心和培训中心。”瓦瑟索如是说。

作为第一步，BNN通过代表制定了发展路线图，分析了康复中心作为国家麻醉品毒品康复中心面临的优势、弱点、机遇和挑战。

“往后，所有的发展计划都将实施，建立这个优秀的麻醉毒品服务中心，BNN希望能成为不仅在印度尼西亚，而且在外国的戒毒康复的参考。 布迪 瓦瑟索警察中将如是说道。