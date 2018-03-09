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国家警察肃毒局将严密监控雅京舞厅的毒品贩卖

【雅加达TRIBUN新闻网3月08日讯】国家警察肃毒局（BNN）将在雅京地区继续严密监控36间迪斯科舞厅的毒品贩卖。为此，BNN将继续调查这些地点。

“当然，如果涉及调查并找到毒品类别的证据，我们将采取严厉的步骤。BNN局长阿尔曼（Arman Depari）警察少将周四（3月8日）在雅京东区BNN办公室如是说道。

阿尔曼表示，经过BNN调查后，也将数据结果提交给雅京省政府和其他有关部门。阿尔曼再次解释说，关闭迪斯科舞厅毒品贩卖的权力并不是BNN的权威。

“我们需要整顿迪斯科舞厅的毒品贩卖，关闭不是BNN的权威。如果在那里发现有滥用毒品，我们将与他们协调。”阿尔曼说。

当被问及雅京哪几间迪斯科舞厅检测到有贩卖毒品的细节时，阿曼仍不愿透露。

“哪个迪斯科舞厅作为BNN的检测目标。”肃毒机构主任布迪．瓦希梭(Budi Waseso)中将周三（2月28日）在万丹，丹格朗苏哈机场的Angkasa Pura II 745卫生技术航站楼如是说道。

布迪说，我们的怀疑是来自BNN的情报数据，这些数据散布到雅京的81间迪斯科舞厅并秘密进行贩卖毒品。