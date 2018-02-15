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国家警察总长

颁发警察最高奖状给 6名邻国警察总长

【雅加达TRIBUN新闻网2月14日讯】国家警察总长狄托 卡纳维安（Tito Karnavian）于周三（2月14日）在雅京南区雅京警察大学（PTIK Mutiara）礼堂颁发警察最高奖状（Bintang Bhayangkara Utama）给六名邻国警察总长。

在六名接收警察最高奖状中，一名是马来西亚前警察总长。

出席参加和接收警察最高奖状的有新加坡警察总长Hong Wee Teck、马来西亚警察总长丹斯里拿督 Sri Mohammad Fuji、 文莱达鲁萨兰国家警察总长 拿督帕杜卡斯里哈吉莫哈末Jammy Bin Haji Muhd Syah Al Islam和菲律宾警察总长Ronald M Dela Rosa。

与此同时，澳大利亚警察总长Jamie Strauss和马来西亚前警察局副总长Dato Ramli bin Mohammed Yusuf因无法出席会议由代表替代。

我国警察总部信息与公关部主任马尔迪努斯.西敦布尔（Martinus Sitompul）警察上校表示，这个奖项是通过佐科威总统批准颁发给对警察发展和进步作出贡献的人。

“所以这是对警察成员和被认为支持执行警察职责人员的最高奖项。” 马尔迪努斯周三（2月14日）举行颁奖仪式后如是说道。

这一奖项的理由也离不开这些国家在打击跨国或国际犯罪方面的援助。难怪，通过警察颁发最高奖项表示赞赏。

“因为得到了援助所以国家警察总长狄托 卡纳维安颁发警察最高奖状给邻国警察总长并获得评估和赞赏。” 马尔迪努斯总结道。

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