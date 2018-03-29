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国家警察总长评价

地方行政首长选举高成本而导致贪污行为

【雅加达TRIBUN新闻网3月27日讯】国家警察总长狄托卡纳维安（Tito Karnavian）评价，地方行政首长选举候选人需要花庞大的竞选经费，而导致候选人或当选地方行政首长有进行贪污行为，以弥补已经投资下去的大笔钱。

狄托表示，省县市长五年任期所获得的薪资根本不可能弥补地方行政首长所付出的竞选经费，因此地方首长肯定会想尽办法，甚至违法行为已捞回所付出的代价。

“因此，如果省长和县长没有庞大的资金做准备参加地方首长选举是不行的。据不证实的资料报道，每位县长候选人必须准备300亿至5000亿盾的资金，省长候选人据悉更惊人，需要筹备1000亿盾的资金才足够参加地方省长。”狄托周二（3月27日）在雅京南区警察总部如是说道。

有鉴于此，狄托认为现行的地方选举制度，毫无疑问将制造更多的贪污行为。狄托认为有必要加强对参加地方选举的现任地方行政首长，因为现任地方行政首长掌握巨大的地方资源，而可能被滥用已达到政治目的。

其中现任地方行政首长选举候选人或利用地方象征机构进行不法举措，为竞选取得有利的局面。例如，通过地方普委会（KPUD）预算，现任地方行政首长选举候选人可以举办选举的预算。

“当地政府理应保持中立并合法合理使用地方预算，然而往往事与愿违，现任地方首长违规使用地方预算，私用公款的非法行为。”狄托如是说道。