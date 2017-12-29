Posted by admin

国家警察总长表示

调查肃贪会结束后成立反贪特遣队

【本报雅加达讯】反腐败特遣队成立的命运尚未决定。国家警察总长狄托卡纳维安（Tito Karnavian）警察上将表示，调查肃贪会问题结束后，才决定成立反贪污特遣队。

周五（29/12），狄托在雅加达警察总部说：“时间不正确。因为在国会有特殊委员会。反贪污特遣队的成立被认为与肃贪会任务重叠，但它不是。许多人认为是错的。”

狄托称，成立贪污特遣队与国会的肃贪会特殊委员会调查权活动相同的时间，引起了警方的负面看法。

“反贪污特遣队成立的计划就已经很长时间。因此，让调查肃贪会问题结束后，我们在适当时候等待成立反贪污特遣队。”

狄托称，若成立反贪污特遣队的时间已适当，则不必与佐科威总统讨论。狄托表明，仅与发挥公务员效能与官僚改革部长阿斯曼阿夫努尔（Asman Abnur）和财政部长丝莉幕利亚妮（Sri Mulyani Indrawati）协调。

“不需要与总统讨论。因为反贪污特遣队与民众培育队（Korbinmas）的成立过程是一样。此前，民众培育队是民众培育局（Binmas）。反恐怖局变成反恐怖特遣队（Densus 88）。仅需要警察局长、发挥公务员效能与官僚改革部长与财政部长之间的协调。