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国家警察总长称

2019年总统选举尚未开始民众就已分裂

【雅加达Kumparan网】国家警察总长狄托卡纳维安(Tito燢arnavian)上将回应有关在Bundaraan HI进行无车日中发现有#2019gantipresiden换总统运动与#DiaSibukKerja他忙着工作的志愿者已开始分裂，虽然如此，2019年总统选举尚未开始。

“我们可以看到周日的无车日民众就已分裂，特别出现诸多2019年总统选举的竞选工具，包括#2019gantipresiden换总统运动与#DiaSibukKerja他忙着工作的衣服。”狄托上将如是说。

狄托上将呼吁民众对此事必须意识到，不容易让民众的关系分裂，尤其为赢得2019年总统选举，而使用不妥当的办法。

狄托上将提醒民众对政治的态度太过分，不要忘记我们将作为2018年东南亚会的主办国，主要给我国参赛者全力支持，支持参赛者获得众多金牌。

雅京警局公共关系主任Mohammad Iqbal准将表示，警方承诺对此案件进行进一步的调查，据报道，一位母亲在无车日中穿着#DiaSibukKerja他忙着工作的衣服，当时她与孩子受到恐吓并直接向警方举报这件事。