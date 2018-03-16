Friday, March 16th, 2018 | Posted by

国家警察总长狄托 委任Indrajit准将为北加地方警察长

图为北加地方警察长Indrajit准将。

国家警察总长狄托（Tito Karnavian）上将于昨日在雅京南区Kebayoran Baru路警察总部正式委任Indrajit准将为北加地方警察长，狄托上将为Indrajit准将主持宣誓就职仪式。

 

【雅加达Detik网】国家警察总长狄托（Tito Karnavian）上将于昨日在雅京南区Kebayoran Baru路警察总部正式委任Indrajit准将为北加地方警察长，狄托上将为Indrajit准将主持宣誓就职仪式。

据报道，Indrajit准将曾担任中爪哇地方副警长，同时担任中爪哇地方警长的职位是Condro Kirono少将。出席Indrajit准将宣誓就职仪式的还有国家警察副总长夏弗汀（Syafruddin）中将、国家警察维持国家治安机构主任Putut Eko Bayuseno中将和国家警察刑事与侦探局局长Ari Dono少将。

此外，许多2星级少将亦出席Indrajit准将宣誓就职仪式，即交通警察大队队长罗伊克（Royke Lumowa）少将、警察总部公关事务主任瑟迪奥（Setyo Wasisto）少将、警察总部法律主任Agung Sabar少将、警察总部信息与公关部主任马尔迪努斯（Martinus Sitompul）少将等其他2星级警察少将。

Zainal Arifin Paliwang中将担任北加地方警察副总长，之前，Zainal Arifin Paliwang中将曾担任警署水上警察单位（Polair）。众所周知，狄托上将于去年12月到北加视察北加地方警察建筑项目，不过该建筑必须赶紧竣工，尤其是为预防恐怖主义进入我国。

根据北加省长对此事的声明中前往Serawak和其他周围的北加，有众多恐怖主义和走私活动想方设法地进入我国，因此，我们必须确保北加的状况。”雅京警局公共关系主任Mohammad Iqbal准将这样表示。

Mohammad Iqbal准将表示，北加省长Irianto Lambrie支持警方建筑北加地方警察局，尤其是预先借用北加地方议会办事处，并准备为北加地方警察局新的建筑物。

Mohammad Iqbal准将还说，警方将启动830位警员，该建筑物的面积达22公顷.

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