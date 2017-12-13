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国家警察总长狄托：

2017年圣诞节前夕没有恐怖威胁

【雅加达安达拉网】国家警察总长狄托卡纳维安（Tito Karnavian）上将表示，没有迹象显示在 2017年圣诞节前夕和 2018年新年之际，有任何恐怖分子的威胁，但是警方不敢掉于轻心，而将保持高度警戒状态应付可能随时发生的恐怖暴力袭击的可能性。

“我们未收到有恐怖分子威胁的信息。” 周二（12月12日）狄托上将如斯说道。

虽然如此，我们对此事不断提高恐怖分子威胁袭击安全的防卫。狄托上将表示：“不过我们还是预防恐怖分子威胁的伎俩。”

之前，国家警察总署反恐特种部队（Densus 88）在东爪哇北干巴鲁和 南苏省于本月9日 至11日逮捕19名恐怖分子嫌疑人。

被疑3名恐怖分子嫌疑人是“伊斯兰国极端组织（ISIS）”Ansharut Tauhid的教徒，3名恐怖 分子的详细身份有Dhani Pasandi, Muhammad Muhidin Gani和 Kiki Rizky Abdul Kadir。

揇hani Pasandi与 2014年 泗水市警察办公室发生的爆炸有相关， 因为他亲自计划以上 的爆炸。 据说，Muhammad Muhidin Gani和 Kiki Rizky Abdul Kadir已加入 Abu Jandal恐怖团。”狄托上将这样表示。

此外，12名恐怖分子嫌疑人在南苏门答腊已被逮捕。

还有4名恐怖分子嫌疑人在北干巴鲁市于11日已经被逮捕， 但是4名恐怖分子嫌疑人被逮捕 现场不同，即 Aj和DG在Kampar县被逮捕，RR是在北干巴鲁市逮捕并DR在 Bengkalis县被逮捕。警方质疑恐怖分子嫌疑人 Aj是近期袭击Dharmasraya警察局的嫌犯。

警察总部公关事务主任瑟迪奥瓦希斯托 （Setyo Wasisto）少将表示，已被逮捕的恐怖分 子嫌疑人将遣送西爪哇德博市警察反暴机动特种部队总部接受侦查。

“不过我们将派恐怖分子嫌疑人到西爪哇德博市进行侦查阶段。”瑟迪奥瓦希斯托少将如斯说道。