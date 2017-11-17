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国家警察总长狄托称若谈判陷入僵局

军警联合部队将采取军事行动解决巴布亚武装犯罪集团

【雅加达点滴新闻网11月16日讯】国家警察总长狄托卡纳维安 (Tito Karnavian)上将表示，若谈判陷入僵局军警联合部队将采取军事行动解决巴布亚Timika武装犯罪集团（KKB）暴力活动。

“军警联合部队已经准备就绪，我也已经与国军总司令卡铎 努尔曼帝约陆军上将（Gatot Nurmantyo）协调，如果与武装犯罪集团谈判陷入僵局，我们将采取军事行动解决巴布亚Timika武装犯罪集团。”狄托周四（11月16日）在雅京南区巴油兰新区警察总部Rupatama大楼如是说道。

狄托说，巴布亚地方警察长波伊拉弗利阿马尔（Boy Rafli Amar）少将和Cendrawasih第十七军区司令的George Elnadus Supit陆军少将都已经在谈判的现场。狄托希望如果当局进行压制性的努力将不会造成任何人员伤亡。

“当然采取行动能够尽量减少受害者，受害者无论是军官，武装犯罪集团或村民都不可避免。”狄托如是说道。

据悉，武装犯罪集团已经在巴布亚Mimika，Tembagapura劫持当地村民。武装犯罪集团限制只允许妇女在村外进行活动而男子则留在村里。巴布亚警方说，两个村庄共有1300名居民。