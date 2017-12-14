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国家警察总长狄托上将

颁发警察最高荣誉勋章给7位内阁部长

【雅加达Detik网】昨日（12月13日），国家警察总长狄托卡纳维安(Tito Karnavian)警察 上将 在警察学院大厦颁发警察最高荣誉勋章给佐科威和卡拉的7位内阁部长。因为他们 被视为对 警察的工 作 效力作出贡献。

此颁发勋章活动于昨日早上8时举办。 据报道，把最高荣誉勋章给7位内阁部长 是依据佐科威总统的指令，并为警察的工作效力发展做出的巨大贡献。

出席颁发勋章仪式的嘉宾有国家警察副总长夏弗汀（Syafrudin）警察中将、交通部长布迪卡利亚苏玛迪（Budi Karya Sumadi）、卫生部长妮拉穆卢克（Nila Moeloek）、发挥 公务员效能与官僚改革部 (MenPAN RB) 部长阿斯曼阿夫努尔（Asman Abnur）和内阁秘书 帕拉摩诺阿侬（Pramono Anung）。 此外，还有其他嘉宾也出席颁发勋章仪式， 即肃贪会副主席劳德穆哈默德（Laode Muhammad Syarif）、监察公署机构（Ombudsman）主席 Amzulian Rifai 等其他警察官员。

颁发警察最高荣誉勋章给7位内阁部长：

一，财政部长丝莉慕利亚妮（Sri Mulyani Indrawati）已协助警察所需工作的预算，及警察与财政部合作共同化解海关问题。

二，发挥公务员效能与官僚改革部部长阿斯曼阿夫努尔做出的贡献是更有效地促进警察 成员和官僚主义。

三，国务秘书部长普拉蒂克诺（Pratikno）已协助警察与我国政府机构保持沟通协调。

四，内阁秘书帕拉摩诺阿侬协助警察与我国政府机构合作全国建设项目。

五，交通部长布迪卡利亚苏玛迪协助警察实现我国交通的安全和秩序，尤其是回乡高峰的交通。

六，公共工程与住房部长巴苏基（Basuki Hadimuljono） 已经建设诸多公共基础设施， 这都是为实现我国居民的治安。

七，卫生部长Nila Moeloek已协助警察在回乡高峰中建设卫生服务站， 并警察与卫生 部 合作监督医药和化妆品。