Thursday, January 25th, 2018 | Posted by

国家警察总长深表乐观
2018年地方首长选举将安全进行

国家警察总长狄托卡纳维安（Tito Karnavian）

国家警察总长狄托卡纳维安（Tito Karnavian）

【雅加达安达拉网】国家警察总长狄托卡纳维安（Tito Karnavian）警察上将确保2018年地方首长选举盛会将安全进行，因为警察已有这样的经验，特别是2015年和2017年的地方首长选举，不过警方对此政治盛会深表很乐观，原则上，在地方首长选举中发生暴力冲突的威胁不大。狄托警察上将在警察学院主持印尼警察会议时如此说道。

狄托警察上将认为，政府党和反对党将扮演重要的角色，特别是推举的地方首长选举候选人。

其实政府党和反对党大部分都一致推举候选人，不过某个候选人的支持者一定有感到不满的，因为这个情况与雅加达地方首长选举都不同样。”狄托警察上将这样表示。

此前报道，公正福利党（PKS）、民族复兴党（PKB）、斗争民主党（PDI P）和大印尼行动党联合推举Saifullah YusufPuti Guntur Soekarnoputri为东爪哇省长和副省长候选人。此外，大印尼行动党与斗争民主党也一致推举John WempiMelkias Suwae为巴布亚地方首长选举候选人。

狄托警察上将认为，日前我国民众对政治盛会更加明智，尤其是对政治的了解更加成熟。

狄托警察上将还说，日前国军和警察共同合作确保地方首长选举安全进行。我要求军警必须保持中立的立场，特别是确保地方首长选举的治安。众所周知，警方已发布的有关2018年地方选举的13点准则。

我指令警员必须保持中立的立场。”狄托警察上将说道。

据报道，有171地区将进行2018年地方首长选举，即有17个省区、39个城市115个县区进行地方首长选举，不过今年的地方首长选举与去年的更多，去年是101地区。

 

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