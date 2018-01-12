Friday, January 12th, 2018 | Posted by

国家警察总长命令地方警局
制定维护2018年地方首长选举安全措施

国家警察总长狄托卡纳维安（Tito Karnavian）

国家警察总长狄托卡纳维安（Tito Karnavian）

【雅加达安达拉网】国家警察总长狄托卡纳维安（Tito Karnavian）警察上将命令地方警局与分警局警员制定维护2018年全国同步地方首长选举安全措施，尤其是警察必须在发生暴力冲突的地方全力维护治安。

我已指令地方警察局（Polda）和分警察局（Polres）列出在2018年地方首长选举警察发生暴力冲突的地区，这个星期日是最迟报告给我。”周四（111日），国家警察总长狄托警察上将在警察局如此说道。

此外，狄托警察上将要求警方可以列出相当危险，危险和不危险的地方，该报告必须最迟在本周内交给我，因此，有以上的计划使警方可以制定维护2018年地方首长选举安全举行。

狄托警察上将表示，我也指令警方、国军和保护民众组织(Linmas) 全力维护最危险和危险地区的治安。此外，我要求警方修订启动维护地方首长选举警员的人数。所以我呼吁社会大众和宗教领袖不断宣导和平安宁的生活。

我希望社会大众和宗教领袖可以扮演重要的角色，因为地方首长选举的情况一定不稳定，所以他们能让民众安定的生活。”狄托警察上将说。

据报道，共有171个地区将举行2018年地方首长选举，与2017年地方首长选举相比，今年更多。

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