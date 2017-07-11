Tuesday, July 11th, 2017 | Posted by

国家警察建制71周年纪念日
警察总长狄托上将表示没有计划从政

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2016年7月13日，狄托·卡纳维安(Tito Karnavian)上将正式担任国家警察总长，由佐科威总统主持就职仪式。

 

【雅加达独立报新闻网7月10日讯】国家警察总长狄托卡纳维安（Tito Karnavian）上将表示，他没有计划从政并希望提前退休，不愿意担任警察总长职位直到2022年任期。

根据狄托的年龄，他将在2022年才进入退休年龄。意思是说，如果总统没有找到另一个取代人狄托上将还剩下5年任期带领国家警察部队。

“我不希望担任警察总长职位直到2022年任期，因为我计划能提前退休。”狄托周一（7月10日）在雅京民族纪念碑（Monas）广场国家警察建制71周年纪念日如是说道。

“作为警察总长在执行国家任务上肯定会出现很多政敌，因此若从政将会出现很多敌视我的政敌，这将带给我压力和心理负担。我想重返教育界。”狄托补充说。

狄托承认，他需要充分的时间与家人享受美好及自由自在的天伦之乐的退休时光。狄托还比喻外国官员努力工作后的生活状况。

众所周知，狄托曾经担任过警察反恐88特遣队司令，雅京首都特区地方警长和国家反恐局（BNPT) 局长，狄托也是印尼近代史最年轻的国际警察总长，他甚至超越比他更资深的国家警察将领，特别是曾经呼声最高接任国家总警长，目前担任国家情报局（BIN）局长的布迪古纳宛警察上将(Budi Gunawan)。但是后来佐科威总统却选择这位非常年轻的狄托掌管国家警察的最高位，让不少政治观察家跌破眼镜。

“总而言之，我不希望担任警察总长职位直到2022年任期。”狄托如是说道。

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