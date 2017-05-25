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国家警察已经鉴定

自杀式爆炸袭击案的两名嫌犯身份

【Viva新闻网雅加达25日讯】国家警察副总长夏弗汀警察中将(Komjen Pol Sya­fruddin)表示，警方已经认定两名在雅京东区甘榜马来由村（Kampung Melayu）公交车进行自杀式爆炸袭击案的两名嫌犯自杀式袭击的两名恐怖分子身份，即Ahmad Sukri（AS）和Ihwan Nurul Salam（ISN）。警方也已经到这两名恐怖分子嫌疑犯的住所进行搜索，希望找到蛛丝马迹，尽快破案，尤其是找出恐怖分子国内的恐怖分活动网络。

国家警察相信，两名进行自杀式爆炸袭击案嫌犯同极端组织“伊斯兰国”之间有千丝万缕的关系。据了解，两名嫌犯属于极端组织“伊斯兰国”分支的“神权游击队”的成员。

雅京东区甘榜马来由村爆炸案发生后，印尼全国保持高度警戒，尤其是马上就要进入斋戒月了。

爆炸案发生后，在外进行工作视察的佐科威总统也在电视发表讲话，呼吁人民保持冷静和团结一致与国家军警一起对抗恐怖主义，绝对不要屈服于恐怖分子的威胁。总统已经下令国家警察总长狄托·卡纳维安(Tito Karnavian)上将对事件展开彻底调查。