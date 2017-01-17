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国家警察将确保农历新年庆祝活动的安全

【雅加达点滴新闻网1月17日雅加达讯】新年春节即将来临，我国华人也将怀着无比兴奋喜悦的心情迎接2017春节的到来。国家警察也确保春节活动的安全并呼吁国民不要担忧也不要听从虚假的传闻。

警察总部公关事务主任波伊拉弗利阿玛尔（Boy Rafli Amar）警察少将表示，确保我国华裔庆祝春节的安全也是国家警察的责任。诚如我国各宗教信徒庆祝宗教和新年佳，例如，开斋节、国际新年佳节、圣诞节、华人农历新年也是国家警察列为保护治安的年度重要工作之一。

“确保农历新年春节庆祝活动的安全已被列入警方年度重要议程。”周二（17/1），波伊拉弗利阿玛尔警察少将在雅京南区Kebayoran Baru一带警方学院（PTIK）这样表示。

波伊拉弗利阿玛尔警察少将呼吁华人可以安心庆祝农历新年活动，不必过于担忧。

波伊拉弗利阿玛尔警察少将也呼吁居民要与当地治安单位加强沟通。预防万一，警方已准备好确保华人庆祝农历新年活动的安全。

“主要是要与当地治安警察保持良好沟通和协调，是的农历新年节目能安全和顺利进行。警方已做好治安的准备，民众不需要过于担忧。”波伊拉弗利阿玛尔警察少将总结说。