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国家警察副总长沙夫鲁丁中将接任

总统府证实国民使命党部长阿斯曼被撤换

【雅加达综合媒体8月14日讯】国务秘书部长普拉蒂克诺周二（14日）在雅京向传媒阐述，佐科威总统将在近期内进行内阁改组，但这次改组仅限于来自国民使命党（PAN）的发挥公务员效能与官僚改革部部长阿斯曼阿夫努尔（Asman Abnur）。他也强调阿斯曼阿夫努尔被撤换部长职位，不是表现不好，佐科威总统非常肯定和赞赏这位具有企业背景的阿斯曼阿夫努尔的工作效率和成绩。

普拉蒂克诺重申，阿斯曼阿夫努尔部长被撤换是因为仍在持续演变的国内政治动态和格局。

“众所周知，国民使命党已经选择支持席帕拉波沃和善蒂雅戈乌诺为2019年正副总统选举，留在内阁仅会让阿斯曼阿夫努尔处于尴尬的处境。” 普拉蒂克诺，周二（14日）在雅加达如是说道。

普拉蒂克诺接着说，阿斯曼阿夫努尔的背景是企业家，对改革官僚工作取得良好的进展，因此亦获得佐科威总统的表扬。据悉，国家警察副总长沙夫鲁丁中将将接任发挥公务员效能与官僚改革部部长(MenPAN RB)职位。而国家警察副总长将由雅京首都警察长伊丹姆警察少将接任。