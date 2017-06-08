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国家行政法院驳回GKR.Hemas阵营要求

地方代表理事会主席乌斯曼·沙普达胜券在握

【雅加达点滴新闻网6月8日讯】前阵子炒的沸沸扬扬的我国地方代表理事会（DPD）最高领导层之争夺，看似马上将平息下来了，胜负局面也将很快揭晓。

周四（6月8日），国家行政法院(PTUN)经过审查后，判决驳回由地方代表理事会前任副主席GKR赫玛斯（GKR.Hemas）和Farouk Muhammad阵营提交国家行政法院庭审，要求国家行政法院取消由我国高法院副院长苏哇尔迪（Suwardi）代表我国最高法院院长哈达阿里(Hatta Ali)主持当选地方代理事会主席的乌斯曼·沙普达（Oesman Sapta Odang 昵称OSO）和副主席诺诺善波诺（Nono Sampono）地方代表理事会中央理事会新领导层就职典礼没有法律根据并要求国家行政法院宣判无效的要求。

国家行政法院法官还判处原告GKR.Hemas必须承担庭审过程的诉讼费。

国家行政法院法官宣读判处时GKR.Hemas并没有出席。

虽然国家行政法院的判决已经是最终裁决，但法官表示，双方可以提出司法复审（PK）的要求。

社会民众记忆犹新，2017年4月3日 地方代表理事会全体会议在雅京中区史纳延国会大厦召开一场混乱的会议。会议最终以鼓掌方式推选人民良心党（Hanura）中央理事会总主席乌斯曼·沙普达为下一任地方代表理事会主席，诺诺.善波诺退役海军中将和达尔玛艳蒂为地方代表理事会副主席，取代时任地方代表理事会副主席的GKR.Hemas和Farouk Muhammad。他们并立即发表声明不承认乌斯曼·沙普达阵营的领导层。因为，她认为乌斯曼·沙普达是根据2016年和2017年第1号的秩序与规则，被推举为地方代理事会主席。根据上述两项秩序与规则的细则，地方代表理事会主席和副主席任期是两年半。所以，地方理事会没有权力也没有法律依据举行DPD全体会议。

因此，GKR赫玛阵营向国家行政法院提出起诉要求取消OSO领导的地方代表理事会领导班子。