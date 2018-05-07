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国家行政法庭判决

解散HTI符合法律程序

【点滴新闻网雅加达5月7日讯】 雅加达国家行政法庭（PTUN）判决政府解散HTI符合法律程序。

我国司法人权部（Kemenkumham）根据我国政府解散民间激进组织Perppu Ormas No.2/2017（Perppu Ormas No.2/2017）解散社会民间组织（Ormas）“伊斯兰解放党”（Hizbut-Tahrir简称HTI），然而HTI向国家行政法庭提出上诉。

周一（5月7日）雅加达国家行政法庭主审法官Tri Cahya Indra Permana表示，“国家行政法庭驳回原告对政府解散社会民间组织HTI的所有起诉要求。”

根据国家行政法庭主审法官在宣读法庭判决书，“种种证据显示，民间激进组织HTI有意推翻班渣西拉（Pancasila）建国五原则的企图。”

一群到法庭支援HTI的团伙对法庭的判决表示不满亦不能接受，他们并高喊“真主伟大！”

民间激进组织HTI针对我国司法人权部部长和法律总署署长，根据Perppu Ormas No.2/2017 Perppu Ormas No.2/2017解散HTI的决定，并以第211 / G / 2017 / PTUN.JKT号起诉书，向雅加达国家行政法庭提出诉讼。但是周一（5月7日），雅加达国家行政法庭驳回原告对起诉的所有要求。

人民协商会议长祖尔基弗利哈桑、国会议长班邦.苏萨迪奥和内政部长扎赫约库莫罗呼吁HTI遵守国家法律并接受国家行政法庭的判决。内政部长也建议HTI可以选择加入与他们意义形态接近的政党。

然而，HT领导层坚持不接受国家行政法庭的判决，并扬言将据需向高等法庭提起上诉。