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国家行政法庭判决

佐科威总统不解雇钟万学雅京省长职位合法

【雅加达点滴网5月19日讯】国家行政法庭（PTUN）判决佐科威总统不解雇雅京特区暂停省长钟万学（Basuki Tjahaja Purnama）的职位符合法律的规定，虽然钟万学已被法庭判决亵渎宗教案罪名成立。

印尼穆斯林兄弟会（Parmusi）民间组织向雅京国家行政法庭诉讼佐科威总统不解雇钟万学雅京特区省长职位。原告评估，按照刑事法典第156条有关亵渎中教案最少要服刑5年有期徒刑，因此总统必须解雇钟万学雅京特区省长的职位。但是雅京国家行政法庭，周五（5月19日）判决完全驳回了该诉讼。

周四（5月18日）法官宣读判决书。出席在旁见证的有审判长Roni Erry Saputro 和伙伴Pratiwi Oenoen以及Tri Cahya Indra Permana。

国家行政法庭的判决完全符合我国法律专家Refly Harun的法律观点。根据Refly Harun，按照第83条第1款有关地方政府法令，该法令文章指出若一位地方首长被判刑最少5年有期徒刑有义务暂停其责任。Refly 继续说，而法庭是以最高5年有期徒刑的法规判决钟万学，不是最少5年有期徒刑的法规判决钟万学。起诉钟万学条文是不符合第83条第一款有关地方政府法令。所以钟万学不需辞去省长职位。Refly如是说。