Friday, April 13th, 2018 | Posted by

国家行政法庭准许PKPI参加2019年普选

国家行政法庭周三（4月11日）作出判决，允许PKPI参加2019年普选，PKPI中央理事会总主席亨特罗柏利约诺（AM Hendropriyono，中）喜出望外向支持者展示V字象征两指胜利的标志。

国家行政法庭周三（4月11日）作出判决，允许PKPI参加2019年普选，PKPI中央理事会总主席亨特罗柏利约诺（AM Hendropriyono，中）喜出望外向支持者展示V字象征两指胜利的标志。

 

【雅加达Liputan 6网】国家行政法庭（PTUN）通过审议，准许团结公正党（PKPI）参加2019年总统和副总统选举。

国家行政法庭法官Nasrifal周三宣读法庭的判决，“第一，PTUN最终还能接受团结公正党提起的诉讼，第二，取消发布58/ PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018的法令有关提到政党合格参加2019年普选选举。”

此外，根据法庭的判决，普委会（KPU）发布给团结公正党正式参加2019年普选的决议书。

四位法官判决PKPI为合法及合格参加2019年普选的政党，另外法庭也对被告普选监督委员会（Bawaslu）惩罚110万盾罚款。”国家行政法庭法官Nasrifal如是阐述。

团结公正党秘书长Imam Anshori Saleh阐述，之前，普选监督委员会决定PKPI不合格参选2019年普选，因为PKPI在中爪哇、西爪哇、东爪哇和巴布亚拥有的管理和成员的条件不合格。

Imam Anshori Saleh认为，普选监督机构不够仔细审查PKPI提文件而导致错误判决PKPI不合格参选2019年选举。

我深信普选监督委员会对我们提取诉讼的文件不仔细侦查。擨mam Anshori Saleh继续说。

此外，普选监督委员会没有对我们提取诉讼的证人进行全盘考虑。

我们担心政党被拒绝参加2019年总统普选，因此，我们根据PKPI总主席的指令向国家行政法庭举报。擨mam Anshori Saleh这样说。

 

 

 

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