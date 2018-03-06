Tuesday, March 6th, 2018 | Posted by

国家肃毒局新旧局长职权移交
赫鲁少将正式接任肃毒局局长职位

周一（3月5日）在雅京南区扎旺国家肃毒局（BNN）总部举行新旧局长职权移交仪式。由即将进入退休年龄的国家肃毒局前任局布迪瓦瑟索警察中将 （右）移交给新上任局长赫鲁威纳尔戈警察少将（左）。

周一（3月5日）在雅京南区扎旺国家肃毒局（BNN）总部举行新旧局长职权移交仪式。由即将进入退休年龄的国家肃毒局前任局布迪瓦瑟索警察中将 （右）移交给新上任局长赫鲁威纳尔戈警察少将（左）。

 

【雅加达Suara merdeka新闻网】 即将退休到龄的国家肃毒局前任局布迪瓦瑟索警察中将（Budi Waseso）于昨日（35日）在BNN正式把国家肃毒局局长职位移交给赫鲁威纳尔戈警察少将（Heru Winarko）。

昨日在雅京南区扎旺国家禁毒机构（BNN）举行不对外开放的国家肃毒局新旧局长职权移交仪式，没有特邀嘉宾，仅有少数国家肃毒局成员出席参加。

之前，赫鲁威纳尔戈警察少将曾担任肃贪会刑事犯罪组组长，佐科威总统于31日在雅京国家独立宫为赫鲁威纳尔戈少将主持宣誓就职仪式，接替即将进入退休年龄的国家肃毒局前任局长布迪瓦瑟索中将。

布迪瓦瑟索声称以赫鲁威纳尔戈在肃贪会的经验，深信赫鲁处理国内毒品猖獗的问题有起独特的解决之道，尤其是对贩毒集团的资金流向将采取更有效的措施。

佐科威总统也根据国家警察总长狄托（Tito Karnavian）谨慎的评估和审核才推荐赫鲁威纳尔戈担任国家肃毒局局长的职位，虽然赫鲁在肃毒方面不具备相关领域的经验。

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