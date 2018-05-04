Friday, May 4th, 2018 | Posted by

国家肃毒局与警方在国家纪念塔销毁逾两吨冰毒

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【本报雅加达讯】国家肃毒局（BNN）和国家警察总署今天在雅加达中区国家纪念塔（Monas）对2647公斤冰毒进行销毁。这些冰毒是国家警察总署刑事调查局、国家肃毒局、国军海军和海关总署破获两起案件所缴获的涉案物品。

本周五（54日），国家肃毒局公关主任苏里斯发表书面声明称：“销毁涉案物品2647公斤毒品。国家肃毒局缴获127公斤和国家警察总署缴获1620公斤。”

苏里斯称，第一起案件是由国家肃毒局、国军海军和海关总署所破获的。当时，执法人员抓获4名中国台湾籍船员。他们因违反渔业及航海法而被拘。执法人员在船上发现41个装着1019包冰毒的麻袋，总重达137公斤。

苏里斯说道：“今年27号中午230分左右，在巴淡水域，Sunrise Glory渔船被飞弹巡逻艇Sigurot-864号拦截。巴淡海军基地、国家肃毒局、海关总署和巴淡海关局执法人员对渔船进行搜查，结果发现毒品。”

第二起案件是由国家警察总署刑事调查局和海关总署所破获的。苏里斯称，这起冰毒走私案于2018220日发生在廖群岛省阿纳姆巴斯群岛水域。

当时，执法人员抓获4名嫌疑犯，缴获重达1622公斤冰毒。据悉他们都是中国籍。

苏里斯称执法人员已拯救了1300万人，避免他们染上毒品。

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