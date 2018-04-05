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国家石油公司原总裁卡伦

被最高检察院定为犯罪嫌疑人

【雅加达点滴新闻网4月04日讯】国家石油公司(Pertamina)原总裁卡伦阿古斯蒂亚万(Karen.Agustiawan)被最高检察院定为犯罪嫌疑人。因为卡伦被涉嫌参与澳大利亚 Pertamina Basker Manta Gummy （BMG）的贪污案件。

“卡伦已被定为犯罪嫌疑人。”最高检察院刑事犯罪专案小组Warih Sadono周三（4月4日）被要求确认时如是说道。

卡伦被指定为犯罪嫌疑人，根据刑事犯罪专案小组主任裁决令的信件：Tap-13/F.2/ Fd.1/03/2018。除了卡伦之外，调查人员还确定了另外两名犯罪嫌疑人。即首席法律顾问及合规国家石油公司首字母缩写GP和 PT Pertamina前任财务首字母缩写 FS。

三名犯罪嫌疑人涉嫌违反第55条第1款的“反腐败法”第3条第2款和第1款。最高检察院中央情报主任M Rum说，因为他们的不法行为造成国家蒙受财务损失预估约5680亿盾。

“根据公共会计师的计算，国家财政损失达3149万2851美元和2680万8244澳元或相当于5680亿盾。” Rum说。

在这种情况下，之前，最高检察院确定前任国家石油公司经理并购（M＆A）首字母缩写BK为嫌疑人。

这起案件始于2009年，国家石油公司于2009年5月27日收购澳大利亚ROC石油有限公司。价值3191万7228美元一部分资产。但是，在实施过程中有迹象表明不符合投资指标。

“然而，在实施过程中，有关投资中违规行为的指控不符合投资指导原则，在没有进行可行性研究的情况下以完整评审或最终合格审查的形式作出投资决定，并且未经监事会批准。Rum说。