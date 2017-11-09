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国家机场第一经营公司

准备通过填海造地发展巴厘岛伍拉赖机场

【巴厘安达拉社讯】今年11月底开始，国家机场经营公司第一公司（Angkasa Pura II）拟定指标，乌达亚那（Udayana）大学完成了可行性研究后，巴厘岛伍拉赖（I Gusti Ngurah Rai）国际机场通过填海造地扩展计划。

巴厘岛伍拉赖国际机场国家机场经营公司第一公司总经理 Yanus Suprayogi说：“今年11月底基建已开始进行，最迟年底。Yanus称，本周乌达亚那大学的洋流研究准备提交，以致可以进一步推进更具体的巴厘岛伍拉赖填海造地拓展计划。

他解释说，作为数据依据，该洋流研究很需要，以预测填海后海滩磨损的影响。 他声称，西跑道或靠近VIP I航站楼的该填海工程已经收到各方面的口头许可，包括 Badung县长 Giri Prasta与该机场周边区的乡村。后来将填海的水面积达84公顷，用于大型飞机停放处。 从84公顷的土地来算，只有约43公顷用作容纳约三架宽体飞机的飞机停放处，而其它剩余用于中长期发展。 他接着说，填海成为唯一机场西跑道的扩展解决方案，因比使用桩更有效。

他解释说，当使用桩时，位置周区的海水深度达三米，并一个坚实的基地低部不能被穿透和钻探。 此外，他说，发展使用桩，在机场安全方面被认为是无效的。Yanus称,国家机场经营公司第一公司为填海和围裙开发项目兴建的预算分配达约1兆7000亿盾，将由国内承包商兴建。该项目定于2018年8月完成。