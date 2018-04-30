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国家情报局局长称近四成大学生受激进主义影响

【三宝垄安达拉新闻网4月28日讯】国家情报局（BIN）局长布迪古纳宛（Budi Gunawan上将透露，近四成我国大学生都已受激进主义的影响。

这名前任副警察总长布迪古纳宛，周六（4月28日）在三宝垄努山打拉举行的第四届伊斯兰学院学生执行委员会（BEM PTNU）会议上的主讲人称，基于2017年进行的BIN研究，印度尼西亚的15个省份担心受激进主义运动的影响。

从这项研究中也可以看出，印度尼西亚的三所大学受到了关注，因为这种状况可能是激进理解传播的基地。但古纳宛没有透露三所大学的身份。

根据研究，我国高等学府之所以成为激进主义的温床，因为我国大学生思想较单纯，容易被激化和煽动，他们对加宗教问题也较保守。调查显示，24％的学生和23.3％的高中学生赞同进伊斯兰圣战的教条。

“这种情况令人担忧，因为这将威胁到印度尼西亚共和国完整统一（NKRI）的稳定和存在。”布迪如是说。

布迪补充说，在一段时间内，一名国立大学（PTN）青年竟然参加了雅加达一场恐怖活动。种种迹象显示，越来越多的校园已经成为激进团组织招募和栽培等位新一代恐怖分子的目标。

布迪继续说，学生应该能够辨别理清号与坏的方面。布迪补充说，大学生成为国际激进主义招募的对象将对国家的稳定和社会的安全造成不可忽视的严重威胁。他强调大学生理应扮演重要的战略性作用，成为国家建设的中流砥柱，而不是成为恐怖主义的执行者，破坏国家安全的潜在威胁。布迪继续说，我国历史记录指出，学生运动理应成为印度尼西亚对东革新的动力。不要让学生被激进团体利用来划分我们建造的和谐社会。