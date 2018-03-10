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国家人权委员会成立特别小组

追查诺菲尔巴斯瓦丹遭袭击案

【雅加达Liputan6.新闻网3月09日讯】国家人权委员会（Komnas HAM）成立一个特别小组追查前一段时间肃贪会资深调查员诺菲尔巴斯瓦丹（Novel Baswedan）遭不名歹徒用硫酸袭击的案件。Komnas HAM认为，此案遥遥无期未能水落石出，并引起公众对执法人员的怀疑。

“因此，这个Komnas HAM小组将在未来三个月内破解此案，并提交给相关部门。” Komnas HAM专员Choirul Anam周五（3月9日）在雅京中区门腾办公室在新闻发布会上如是说道。

Komnas HAM由于其建议形式的性质，声称没有更多的权力。此外，人们认识到，总统对成立寻找真相联合小组（TGPF）还没有得到回应。

“所以Komnas HAM的建议应该得到政府的认可，但这取决于政府自己的政治意愿。” Komnas HAM特别小组专员Sandrayati Moniaga如是说。

据Sandrayati Moniaga介绍，Komnas HAM成立这个小组是依据1999年第39号人权法，特别是关于实施监督职能的第89条，以鼓励加快案件处理。

Komnas HAM认为这个案件引起了公众的广泛关注，所以应该邀请公共部门加入这个小组。 因此，这个小组加入了来自不同背景和职业人士的名字。

他们包括Franz Magnis Suseno、Abdul Munir、Alissa Wahid和Bivitri Susanto。来自Komnas HAM专员本人有Ahmad Taufan Damanik、Sandrayati Moniaga以及Choirul Anam。